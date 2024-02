Ausblick: The Cheesecake Factory gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Cheesecake Factory wird am 21.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,731 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,560 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll The Cheesecake Factory 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 875,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The Cheesecake Factory 892,8 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,61 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,870 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,30 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at