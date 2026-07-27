The Cheesecake Factory Aktie

The Cheesecake Factory für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884888 / ISIN: US1630721017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 07:01:06

Ausblick: The Cheesecake Factory legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Cheesecake Factory wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 999,0 Millionen USD gegenüber 955,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,08 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,06 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 3,93 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Cheesecake Factory Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu The Cheesecake Factory Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Cheesecake Factory Inc. 73,74 -1,21% The Cheesecake Factory Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften fester in de neue Woche gehen. An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen