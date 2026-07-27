The Cheesecake Factory Aktie
WKN: 884888 / ISIN: US1630721017
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: The Cheesecake Factory legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Cheesecake Factory wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 999,0 Millionen USD gegenüber 955,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,08 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,06 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 3,93 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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