The Cheesecake Factory Aktie
WKN: 884888 / ISIN: US1630721017
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: The Cheesecake Factory mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
The Cheesecake Factory veröffentlicht am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,986 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Cheesecake Factory 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 948,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 921,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,75 USD, gegenüber 3,20 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 3,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,58 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Cheesecake Factory Inc.
|
07:01
|Ausblick: The Cheesecake Factory mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: The Cheesecake Factory legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: The Cheesecake Factory legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: The Cheesecake Factory gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu The Cheesecake Factory Inc.
Aktien in diesem Artikel
|The Cheesecake Factory Inc.
|52,36
|7,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.