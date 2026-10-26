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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: The Cheesecake Factory verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Cheesecake Factory präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,956 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Cheesecake Factory 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,62 Prozent auf 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte The Cheesecake Factory noch 907,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 USD, gegenüber 3,06 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 4,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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