Ausblick: The Cheesecake Factory zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Cheesecake Factory wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,01 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,75 Prozent erhöht. Damals waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 927,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 964,6 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,04 USD, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 3,90 Milliarden USD im Vergleich zu 3,75 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at