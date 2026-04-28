The Chefs' Warehouse Aktie
WKN DE: A1H9UZ / ISIN: US1630861011
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: The Chefs Warehouse gewährt Anlegern Blick in die Bücher
The Chefs Warehouse lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The Chefs Warehouse die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,252 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Chefs Warehouse noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll The Chefs Warehouse nach den Prognosen von 7 Analysten 1,01 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 950,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD im Vergleich zu 1,68 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 4,41 Milliarden USD, gegenüber 4,15 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Chefs' Warehouse Inc.
|
07:01
|Ausblick: The Chefs Warehouse gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: The Chefs Warehouse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: The Chefs Warehouse veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu The Chefs' Warehouse Inc.
Aktien in diesem Artikel
|The Chefs' Warehouse Inc.
|54,50
|-3,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.