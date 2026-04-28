Ausblick: The Chefs Warehouse gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Chefs Warehouse lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The Chefs Warehouse die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,252 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Chefs Warehouse noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll The Chefs Warehouse nach den Prognosen von 7 Analysten 1,01 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 950,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD im Vergleich zu 1,68 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 4,41 Milliarden USD, gegenüber 4,15 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at