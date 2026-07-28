The Chefs' Warehouse Aktie
WKN DE: A1H9UZ / ISIN: US1630861011
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: The Chefs Warehouse legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Chefs Warehouse wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,590 USD je Aktie gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,70 Prozent auf 1,12 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie, gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,49 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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