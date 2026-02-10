Ausblick: The Chefs Warehouse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Chefs Warehouse gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,624 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,10 Milliarden USD gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,32 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,10 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at