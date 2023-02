Ausblick: The Chemours legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Chemours öffnet am 09.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,096 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 88,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,810 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll The Chemours mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,58 Prozent verringert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,72 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,00 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,73 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 6,35 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at