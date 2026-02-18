The Chemours Aktie
WKN DE: A14RPH / ISIN: US1638511089
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: The Chemours präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
The Chemours wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,073 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,71 Prozent auf 1,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte The Chemours noch 1,39 Milliarden USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,968 USD, gegenüber 0,570 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,78 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Chemours Co When Issued
|
18.02.26
|Ausblick: The Chemours präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: The Chemours präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: The Chemours informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu The Chemours Co When Issued
Aktien in diesem Artikel
|The Chemours Co When Issued
|17,43
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.