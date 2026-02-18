Ausblick: The Chemours präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Chemours wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,073 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,71 Prozent auf 1,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte The Chemours noch 1,39 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,968 USD, gegenüber 0,570 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at