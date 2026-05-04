Ausblick: The Chemours präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Chemours lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,039 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD im Vergleich zu -2,570 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 6,04 Milliarden USD, gegenüber 5,81 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at