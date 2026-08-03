The Chemours Aktie

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WKN DE: A14RPH / ISIN: US1638511089

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: The Chemours vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

The Chemours wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen, dass The Chemours für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,496 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,65 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, gegenüber -2,570 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 6,04 Milliarden USD im Vergleich zu 5,81 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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