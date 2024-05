Ausblick: The Cigna Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Cigna Group Registered wird am 02.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,22 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 45,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,28 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 21,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 56,59 Milliarden USD gegenüber 46,46 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,42 USD im Vergleich zu 17,57 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 235,04 Milliarden USD, gegenüber 195,19 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

