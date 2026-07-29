Ausblick: The Cigna Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Cigna Group Registered wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

24 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,60 USD gegenüber 5,71 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 70,14 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Cigna Group Registered einen Umsatz von 67,23 Milliarden USD eingefahren.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 30,45 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 22,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 284,84 Milliarden USD, gegenüber 274,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at