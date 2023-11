Ausblick: The Cigna Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Cigna Group Registered gibt am 02.11.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 21 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6,68 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The Cigna Group Registered 6,04 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Cigna Group Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 48,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 45,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 24,81 USD je Aktie, gegenüber 23,27 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 191,83 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 180,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

