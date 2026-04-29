Ausblick: The Cigna Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Cigna Group Registered wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,60 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Cigna Group Registered 4,85 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 66,29 Milliarden USD gegenüber 65,50 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 22,18 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 282,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 274,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at