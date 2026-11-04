Ausblick: The Cigna Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Cigna Group Registered stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

25 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,52 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,98 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 72,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 69,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 30,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 22,18 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 287,39 Milliarden USD, gegenüber 274,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net