Ausblick: The Cigna Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Cigna Group Registered wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,64 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 67,58 Milliarden USD gegenüber 62,77 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 29,62 USD, gegenüber 12,12 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 268,67 Milliarden USD im Vergleich zu 244,38 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at