Ausblick: The Cigna Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Cigna Group Registered stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,88 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Cigna Group Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 70,31 Milliarden USD im Vergleich zu 65,72 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 29,66 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 12,12 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 272,26 Milliarden USD, gegenüber 244,38 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at