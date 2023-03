Ausblick: The Duckhorn Portfolio stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Duckhorn Portfolio wird am 08.03.2023 die Bilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,166 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll The Duckhorn Portfolio im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 101,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,01 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 USD, gegenüber 0,620 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 400,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 372,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at