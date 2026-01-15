Ausblick: The Federal Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Federal Bank wird am 16.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,07 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 36,62 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 55,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,96 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,05 INR, gegenüber 16,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 30 Analysten durchschnittlich auf 146,10 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 317,27 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at