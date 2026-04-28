The Federal Bank Aktie

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WKN DE: A1C2KX / ISIN: XS0229331755

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: The Federal Bank legt Quartalsergebnis vor

The Federal Bank wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,055 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Federal Bank einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

The Federal Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 416,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 55,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 941,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 36 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,179 USD, gegenüber 0,200 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 32 Analysten durchschnittlich 1,61 Milliarden USD im Vergleich zu 3,75 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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