Ausblick: The Federal Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Federal Bank äußert sich am 15.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,029 USD je Aktie gegenüber 0,025 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

The Federal Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 253,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,149 USD, gegenüber 0,117 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 1,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at