Ausblick: The Federal Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Federal Bank wird am 05.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,046 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Federal Bank 0,033 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Federal Bank in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 318,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 257,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 29 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,167 USD je Aktie, gegenüber 0,117 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 1,14 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at