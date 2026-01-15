Ausblick: The Federal Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Federal Bank äußert sich am 16.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,045 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,0 Prozent verringert. Damals waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll The Federal Bank nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 408,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 57,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 970,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,181 USD, gegenüber 0,200 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 1,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at