The Federal Bank Aktie

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WKN DE: A1W63X / ISIN: INE171A01029

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: The Federal Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Federal Bank präsentiert in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,63 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Federal Bank noch 3,74 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 38,40 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 53,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,15 Milliarden INR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,20 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 17,67 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich auf 173,42 Milliarden INR, gegenüber 342,72 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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