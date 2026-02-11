The GEO Group Aktie

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: The GEO Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The GEO Group stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,240 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 607,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 667,3 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,853 USD je Aktie, gegenüber 0,220 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,59 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

