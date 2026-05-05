The GEO Group Aktie
WKN DE: A11662 / ISIN: US36162J1060
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: The GEO Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
The GEO Group gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,202 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 688,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The GEO Group einen Umsatz von 604,7 Millionen USD eingefahren.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,82 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,96 Milliarden USD, gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The GEO Group Inc
|
07:01
|Ausblick: The GEO Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: The GEO Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: The GEO Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: The GEO Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu The GEO Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|The GEO Group Inc
|15,87
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.