Ausblick: The GEO Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

The GEO Group gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,202 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 688,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The GEO Group einen Umsatz von 604,7 Millionen USD eingefahren.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,82 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,96 Milliarden USD, gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at