The GEO Group Aktie

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WKN DE: A11662 / ISIN: US36162J1060

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: The GEO Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

The GEO Group lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,288 USD. Dies würde einem Zuwachs von 37,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The GEO Group 0,210 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent auf 721,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 636,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,98 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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