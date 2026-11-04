The GEO Group Aktie
WKN DE: A11662 / ISIN: US36162J1060
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: The GEO Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
The GEO Group öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,347 USD. Das entspräche einer Verringerung von 72,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,24 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll The GEO Group 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 770,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The GEO Group 682,3 Millionen USD umsetzen können.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 1,82 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,99 Milliarden USD im Vergleich zu 2,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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