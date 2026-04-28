The Hanover Insurance Group Aktie

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WKN: A0ESNN / ISIN: US4108671052

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: The Hanover Insurance Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Hanover Insurance Group präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Hanover Insurance Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,50 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,37 Prozent auf 1,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,07 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 18,16 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,69 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,59 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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