Ausblick: The Hanover Insurance Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Hanover Insurance Group lädt am 02.05.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,011 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,39 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,53 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,78 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,48 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at