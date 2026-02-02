The Hanover Insurance Group Aktie
WKN: A0ESNN / ISIN: US4108671052
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: The Hanover Insurance Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
The Hanover Insurance Group wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,98 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Hanover Insurance Group ein EPS von 4,59 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,52 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,32 USD je Aktie, gegenüber 11,70 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,41 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 6,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
