WKN: A0ESNN / ISIN: US4108671052

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: The Hanover Insurance Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Hanover Insurance Group wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,98 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Hanover Insurance Group ein EPS von 4,59 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,52 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,32 USD je Aktie, gegenüber 11,70 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,41 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 6,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

