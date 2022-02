Ausblick: The Hanover Insurance Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Hanover Insurance Group wird am 02.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,47 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Hanover Insurance Group einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll The Hanover Insurance Group 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,20 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The Hanover Insurance Group 1,11 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,84 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,32 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 4,98 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at