Ausblick: The Hanover Insurance Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Hanover Insurance Group wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,84 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,30 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,65 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,43 USD, gegenüber 18,16 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 6,64 Milliarden USD im Vergleich zu 6,59 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at