Ausblick: The Hershey zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Hershey lädt am 04.11.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2022 endete.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,10 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Hershey ebenfalls einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,91 Prozent auf 2,62 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,19 USD, gegenüber 7,19 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 10,23 Milliarden USD im Vergleich zu 8,97 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at