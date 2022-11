Ausblick: The Honest Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Honest Company äußert sich am 10.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,081 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 83,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 82,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,373 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 319,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 318,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at