Ausblick: The Honest Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Honest Company wird am 13.05.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,150 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Honest Company in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 68,8 Millionen USD im Vergleich zu 81,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,285 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,430 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 317,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 318,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at