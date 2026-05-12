Ausblick: The Japan Steel Works gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Japan Steel Works wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 45,41 JPY aus. Im letzten Jahr hatte The Japan Steel Works einen Gewinn von 75,85 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 20,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 91,71 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,82 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 264,61 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 244,03 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 294,12 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 248,56 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at