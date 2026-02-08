The Japan Steel Works LtdShs Aktie

WKN: 858684 / ISIN: JP3721400004

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: The Japan Steel Works legt Quartalsergebnis vor

The Japan Steel Works wird am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 58,42 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Japan Steel Works noch 86,53 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll The Japan Steel Works im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 75,27 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,77 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 268,54 JPY, während im vorherigen Jahr noch 244,03 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 294,38 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 248,56 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

