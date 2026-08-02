Ausblick: The Japan Steel Works öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Japan Steel Works stellt am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 50,27 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 59,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 69,70 Milliarden JPY gegenüber 67,54 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 292,39 JPY, während im vorherigen Jahr noch 261,38 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 313,12 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 274,85 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at