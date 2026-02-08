The Japan Steel Works Aktie

The Japan Steel Works für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR8H / ISIN: US4711003057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 07:01:06

Ausblick: The Japan Steel Works stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Japan Steel Works gibt am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,190 USD. Dies würde einer Verringerung von 32,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The Japan Steel Works 0,280 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll The Japan Steel Works nach den Prognosen von 2 Analysten 486,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 423,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,869 USD im Vergleich zu 0,800 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Japan Steel Works Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu The Japan Steel Works Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Japan Steel Works Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 27,65 -1,00% The Japan Steel Works Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen