Ausblick: The Japan Steel Works stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
The Japan Steel Works gibt am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,190 USD. Dies würde einer Verringerung von 32,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The Japan Steel Works 0,280 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll The Japan Steel Works nach den Prognosen von 2 Analysten 486,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 423,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,869 USD im Vergleich zu 0,800 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
