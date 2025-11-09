ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

The Japan Steel Works Aktie

WKN DE: A2AR8H / ISIN: US4711003057

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: The Japan Steel Works stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Japan Steel Works wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll The Japan Steel Works 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 428,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The Japan Steel Works 406,6 Millionen USD umsetzen können.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,894 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,99 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

The Japan Steel Works Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 29,71 3,70% The Japan Steel Works Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

