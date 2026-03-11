The Joint Aktie
WKN DE: A12FCC / ISIN: US47973J1025
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: The Joint legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Joint lädt am 12.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 14,1 Millionen USD – ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Joint 14,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,037 USD, gegenüber -0,390 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 53,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 52,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Joint Corp
|
07:01
|Ausblick: The Joint legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: The Joint zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu The Joint Corp
Aktien in diesem Artikel
|The Joint Corp
|8,49
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.