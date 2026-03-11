Ausblick: The Joint legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Joint lädt am 12.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 14,1 Millionen USD – ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Joint 14,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,037 USD, gegenüber -0,390 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 53,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 52,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at