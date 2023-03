Ausblick: The Joint öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Joint wird am 09.03.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,075 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Joint einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Joint in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 27,3 Millionen USD im Vergleich zu 22,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,118 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,480 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 101,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 81,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at