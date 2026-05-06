Ausblick: The Joint veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The Joint wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,033 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD im Vergleich zu 0,190 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 60,4 Millionen USD, gegenüber 54,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at