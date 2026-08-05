Ausblick: The Joint zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Joint veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass The Joint für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,047 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 14,6 Millionen USD – ein Plus von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Joint 13,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,277 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 60,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at