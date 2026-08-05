The Joint Aktie
WKN DE: A12FCC / ISIN: US47973J1025
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: The Joint zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
The Joint veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten schätzen, dass The Joint für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,047 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 14,6 Millionen USD – ein Plus von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Joint 13,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,277 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 60,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Joint Corp
|
05.08.26
|Ausblick: The Joint zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: The Joint veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: The Joint legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu The Joint Corp
Aktien in diesem Artikel
|The Joint Corp
|8,33
|1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.