Ausblick: The Kansai Electric Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Kansai Electric Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Kansai Electric Power im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,50 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -6,580 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 861,38 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 908,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 70,42 JPY, gegenüber 122,02 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2.806,94 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3.092,40 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at