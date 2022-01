Ausblick: The Kansai Electric Power legt Quartalsergebnis vor

The Kansai Electric Power stellt am 28.01.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 15,30 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Kansai Electric Power noch 5,32 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 569,85 Milliarden JPY – ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Kansai Electric Power 681,45 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 76,66 JPY, gegenüber 122,02 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2.592,82 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.092,40 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at