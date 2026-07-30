Ausblick: The Kansai Electric Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Kansai Electric Power wird am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 114,20 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,30 Prozent erhöht. Damals waren 89,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,68 Prozent auf 988,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Kansai Electric Power noch 917,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 278,81 JPY im Vergleich zu 341,14 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 4.364,98 Milliarden JPY, gegenüber 4.056,64 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at